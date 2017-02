Descubre “The Art of Self-Pressure”, el nuevo disco de Sen Senra

Sen Senra acaba de publicar su nuevo disco The Art of Self-Pressure a través del sello Crispis, un disco donde combina “Galifornia y pop negro“. Se trata de su segundo trabajo, exactamente dos años después de la publicación de su sonado debut con Permanent Vacation, que le valió comenzar a hacerse un nombre en la escena nacional y colarse en el grueso de festivales del país (SOS 4.8, Monkey Week, Vida Festival, BIME, Sinsal, Cara-B, Villamanuela, GetMad, Fuzzville, Osa do Mar…). Ahora, con este nuevo trabajo, el gallego quiere “explora los puntos comunes entre el pop negro, el rock and roll garagero e insinuaciones a géneros como el r&b, el soul y hasta el trap”.

El disco ha sido producido por Carlos ‘Carlangas’ Pereiro (líder de Novedades Carminha) y grabado durante en mayo de 2016 en los Estudios La Mina (Sevilla) de Raúl Pérez (casa de Pony Bravo, Niño de Elche, Autumn Comets, Maika Makovski, etc.), a excepción de Pretty Empty, que produce Royce Rolo de Banana Bahía Music (colaboradores habituales de Agorazein y C. Tangana, entre otros).

Disponible en plataformas online desde el pasado viernes 10 de febrero, Sen Senra ha perfilado un cancionero ultra-melódico e inmediato, amplificando su registro vocal hacia territorios imprevisibles pero conectando más que nunca con el groove y el flow de las músicas negras, sin despegarse de esa curiosa zona común en donde caben desde el rock de autor o el garage de aires r&b hasta acercamientos a la música urbana de baile. Un paso adelante tras explorar en su álbum debut los inescrutables caminos del sonido Galiforniano (ese punto geográfico invisible que une las costas de Galicia y San Francisco) que sirvió incluso como banda sonora del anuncio de Turismo de Galicia con la canción Flowers.

Os dejamos con este The Art of Self-Pressure: