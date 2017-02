Descubre la programación por días del Cruïlla 2017

Después de anunciar su ambiciosa programación, el Cruïlla Barcelona ha compartido la distribución por días de los artistas que actuarán en el Parc del Forum entre los días 7 y 9 de julio. La acción arrancará el viernes 7 con las actuaciones de Jamiroquai con su nuevo disco Automaton, los inclasificables Die Antwoord y The Lumineers, acompañados por una serie de nombres tanto nacionales como internacionales de primer nivel como Ani DiFranco, Kase.O, Youssou NDOUR, Los Fabulosos Cadillacs, Carlos Sadness, Dorian, Neuman, Patrice, Nicola Cruz, Aspencat, Dorian Wood, Pau Vallvé, El petit de Cal Eril y Luthea Salom.

El sábado no se queda atrás y cuenta con estrellas como Pet Shop Boys, The Prodigy, Ryan Adams o Little Steven & The Disciples of Soul. Junto con estas cuatro formaciones, el sábado contará con doce nombres: Residente, Parov Stelar. Txarango, La Raíz, AronChupa, Enric Montefusco, Exquirla (Niño de Elche + Toundra), Dellé, Oques Grasses, Viva Suecia, Cala Vento y Tremenda Trementina.

Siguiendo la tradición, el domingo también habrá Cruïlla, en una jornada pensada para un público familiar, y con el nuevo icono del pop francés Jain, acompañada por un artista todavía por confirmar, como estrella del día.

Únicamente queda por saber el día en el que actuarán los británicos Two Door Cinema Club, aún por confirmar. Os recordamos que las entradas de día ya se pueden comprar en la web oficial del festival por 65€ para viernes o sábado y 25€ para el domingo.