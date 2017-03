Depedro, L.A. y Corizonas encabezan las nuevas confirmaciones del Interestelar Sevilla

No pasa un día sin que tengamos interesantes novedades de los principales festivales del país. Hoy es el turno del Interestelar Sevilla, que ha desvelado seis nuevos nombres que se unen al cartel de su segunda edición, que se celebrará los próximos 19 y 20 de mayo en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de la ciudad andaluza. Depedro, L.A., Corizonas, Sexy Zebras, Shinova y Genérica son los elegidos en esta ocasión para hacer disfrutar a los asistentes uniéndose así a nombres que ya conocíamos como Los Planetas, Love Of Lesbian, Fangoria, Loquillo, Sidonie, Maga, Second, La Habitación Roja, León Benavente, Neuman, Carlos Sadness, Delafé, Elyella DJs, Guadalupe Plata, Viva Suecia, Los Tiki Phantoms, The Milkyway Express, The Prussians, Los News, Toulouse, Quentin Gas & Los Zíngaros, Mechanismo, Embusteros, Veintiuno y Los Perversos.

Depedro vuelve a Sevilla tras colgar el cartel de “no hay entradas” en su última visita con la gira de su último disco El Pasajero, mientras que la banda mallorquina L.A también presentará su nuevo álbum ante el publico sevillano. Corizonas vuelven con su último trabajo donde, sin perder su identidad, la banda desvela sus nuevos horizontes: Nueva Dimensión Vital. Los Sexy Zebras, por su parte, no dejarán indiferente a nadie con su puro rock sin sacarina, sin concesiones, sin tonterías, un cóctel explosivo de actitud y sobretodo canciones directas a tu estómago. Desde Vizcaya llegará Shinova con Volver, su último trabajo, una gran inyección de rock alternativo en castellano que cautiva al público más exigente. Y por último, Genérica es una banda de rock de Sevilla que desde sus inicios ha destacado por su directo rompedor y sus canciones pegadizas, y que presentarán su nuevo trabajo en exclusiva en el Festival Interestelar en lo que será, sin duda, una fecha que dé el pistoletazo de salida a una nueva y renovada etapa.

Las entradas están a la venta desde 24€ + gastos en la web oficial del festival.

