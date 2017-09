Depeche Mode versionan a David Bowie y graban un videoclip de “Heroes”

“Heroes es el tema más especial para mí ahora mismo”. Así describía Dave Gahan, líder y vocalista de la banda británica Depeche Mode al clásico de David Bowie. Sobre él añadió a NME: “Bowie es el único artista que me ha tenido atrapado desde que estaba en mi adolescencia. Sus álbumes son siempre esenciales en mis giras y poder versionar ‘Heroes’ es hacerle un homenaje”.

Mañana hace 40 años que el artista del rayo en la frente lanzó uno de los temas que le hicieron leyenda. Ahora, Depeche Mode ha decidido rendirle tributo con una portada oficial y vídeo grabado en sus “Highline Sessions” y dirigido por Tim Saccenti. A este aniversario se le suma una caja de coleccionista bajo el nombre A New Career In A New Town que recoje la época de Bowie comprendida entre 1977 y 1982.

Por su parte, D. Mode se encuentran en plena promoción de su último LP, Spirit, que les llevará por Dublín, Manchester, Birmingham y Londres durante el mes de noviembre.