Depeche Mode publica “Where’s the Revolution”, single adelanto de “Spirit”

La cuenta atrás ha llegado a su fin. En la madrugada del jueves al viernes Depeche Mode publicaba en plataformas digitales Where’s the Revolution, primer single del nuevo larga duración de la banda de Basildon, titulado Spirit y que saldrá a la venta el próximo 17 de marzo, lo que sin lugar a dudas lo convierte en uno de los lanzamientos más esperados del año.

Aunque el título de la canción y las imágenes del artwork filtradas en las que se ven individuos portando banderas lo dejan claro, parece inevitable hablar del cariz político que tiene la canción, por lo directo de unas letras en las que se denuncia una situación global insostenible mientras se llama a la acción a una sociedad que se ha dejado ganar la batalla, pero que aún no lo tiene todo perdido si empieza a moverse.

Spirit supondrá la continuación discográfica de Delta Machine, publicado en 2013. El álbum ha sido producido por James Ford, responsable de algunos de los trabajos más notables de los últimos años como son A.M. de Arctic Monkeys, Ceremonials de Florence and the Machine o What Went Down, de Foals.

Por el momento, los que quieran ver a los Gahan, Gore y compañía en nuestros escenarios tendrán que conformarse con la fecha del Bilbao BBK Live Festival el 6 de julio, pues es la única parada que el Global Spirit Tour hará en nuestro país el presente año.