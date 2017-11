Depeche Mode estarán en Mad Cool 2018

Mad Cool acaba de dar un golpe maestro y se ha hecho con una de las bandas más importantes de las últimas cuatro décadas. Y es que Depeche Mode son una de esas bandas cuyo talento y energía se han repetido en cada una de sus giras y trabajos discográficos, como certifican los más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo durante sus 37 años de carrera.

Los británicos, que recientemente han publicado su decimocuarto LP (Spirit, 2017) son una pieza fundamental para entender el desarrollo y la evolución de géneros como la new wave, el synth pop o el rock gótico.

Dave Gahan (voz), Martin Gore (guitarra y teclado) y Andy Fletcher (teclado) comenzaron su carrera en Basildon (Essex, Inglaterra) en 1980. Alcanzaron el éxito casi en los inicios pero no fue hasta que comenzaron a cultivar un imaginario más oscuro y espiritual cuando se convirtieron en estrellas internacionales.

Con álbumes como Music for the Masses (1987) o Violator (1990) y hits como Just Can’t Get Enough, Personal Jesus o Enjoy The Silence el trío ha puesto de acuerdo a crítica y público convirtiéndose, así, en una de las bandas más populares de los dos últimos siglos.

Depeche Mode llegarán a Mad Cool Festival 2018 embarcados en su ‘Global Spirit Tour’ para ofrecer un concierto tan intenso como emotivo en el que repasarán sus casi cuatro décadas de carrera.