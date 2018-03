Deerhunter regresa con grandes planes para 2018

Deerhunter se prepara para un 2018 muy interesante. La banda de Atlanta, tras un descanso prolongado, ha puesto fecha para su regreso.

Dos años han pasado desde sus últimas actuaciones y más de tres desde su último trabajo. Pero para ellos, ha sido un tiempo de recuperación tras los últimos años, de intensa actividad. Aquí os dejamos nuestra reseña a su último largo, Fading Frontier.

A pesar de ser norteamericanos, la banda focaliza todas sus energías en una gran gira europea y dos noches en Nueva York. Está claro que apuestan por renovar su confianza con el público de este lado del charco, que mucho aprecio les tiene.

Por ello, entre los datos que han avanzado, uno de ellos es que en estos directos presentarán nuevas canciones, además de haber renovado la formación.

Conoce las fechas de gira de Deerhunter

Además, para aquellos que tengáis movilidad, éstas son las fechas de la gira:

5/15 New York, NY – Elsewhere 05-16 New York, NY – Le Poisson Rouge

5/25 London, England – KOKO

5/26 Manchester, England – Strange Waves at Albert Hall

5/27 Brighton, England – Concorde 2

5/29 Paris, France – Villette Sonique

5/30 Besançon, France – La Rodia

6/2 Barcelona, Spain – Primavera

6/3 Nîmes, France – This Is Not A Love Song

6/4 Bordeaux, France – Rock School Barbey

6/5 Nantes, France – Stereolux

6/6 Lille, France – Aeronef

6/8 Hilvarenbeek, Netherlands – Best Kept Secret Festival

6/9 Aarhus, Denmark – Northside Festival

6/10 Helsinki, Finland – Sideways Festival

6/12 Leipzig, Germany – UT Connewitz

6/13 Berlin, Germany – Festaal

6/14 Prague, Czech Republic – Meet Factory

6/15 Mannheim, Germany – Maifield Derby Open Air Festival

Sin duda, merecerá hacer un esfuerzo por verles, aunque esperamos honestamente que vengan de gira.