Death Grips estrenan el videoclip para “Streaky”

Todo indica que este año tendremos nuevo disco de Death Grips bajo el título Year of the Snitch, y ahora podemos conocer el videoclip para la octava canción de su tracklist, Streaky. Desde luego, como pieza audiovisual no pasará a la historia, pero es un buen aperitivo de este interesante lanzamiento, para el que se han rodeado de colaboradores como el bajista de Tool Justin Chancellor y el director de Shrek Andrew Adamson.

Como habitualmente pasa con ellos, seguro que esta nueva experiencia con MC Ride, Zach Hill y Andy Morin buscará expandir nuestros límites y no dejarnos indiferentes. Tiempo al tiempo.