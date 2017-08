Death From Above vuelven a hacernos bailar con “Never Swim Alone”

Después de abandonar el “1979” al final de su nombre y dejar atrás la disputa con DFA Records por este tema, Death From Above están preparados para lanzar su nuevo disco, titulado Outrage! Is Now, cuyo anuncio oficial han querido acompañar con el vídeo para el single Never Swim Alone.

Sin duda, se trata de una gran noticia, ya que el dúo canadiense no se caracteriza precisamente por su rapidez publicando discos. Mientras esperamos a que llegue el 8 de septiembre para tener el disco completo, vamos a disfrutar bailando este Never Swim Alone y el vídeo que la acompaña, grabado con un teléfono móvil en una habitación de hotel en Londres.

Además del vídeo, os dejamos con el tracklist completo a continuación:

1. ‘Nomad’

2. ‘Freeze Me’

3. ‘Caught Up’

4. ‘Outrage! Is Now’

5. ‘Never Swim Alone’

6. ‘Moonlight’

7. ‘Statues’

8. ‘All I C Is U & Me’

9. ‘NVR 4EVR’

10. ‘Holy Books’