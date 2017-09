Death From Above tocarán en Madrid y Barcelona en febrero

Los canadienses Death From Above acaban de regalarnos una de las noticias de la semana con la confirmación de dos conciertos en España: el 19 de febrero en La Riviera (Madrid) y el 20 del mismo mes en Apolo (Barcelona). El dúo formado por Jesse F. Keeler y Sebastien Grainger presentará su flamante Outrage! Is Now, su tercer álbum de estudio.

El dúo de Canadá se caracteriza por ser uno de los máximos representantes del post punk y convertir sus directos en auténticas explosiones de decibelios y energía. Sin necesidad de usar guitarras, Death From Above consiguen crear un sonido poderoso al que han recurrido en todos sus trabajos de estudio. Podemos adelantar (y asegurar) que los sus directos harán temblar los muros de La Riviera y de Apolo. Todavía recordamos su arrollador directo en el Primavera Sound 2015.

La confirmación de sus fechas en Madrid y Barcelona llega justo después de que At The Drive-In anunciasen una gira conjunta junto a los canadienses y Les Butcherettes en la que no había ninguna fecha en nuestro país. Sin embargo, la publicación de su nuevo trabajo ha hecho de su visita algo inevitable. Las entradas podrán adquirirse este viernes 22 de septiembre en livenation y ticketmaster a un precio de 22€ + gastos.