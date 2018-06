Somos muchísimos a quienes el retorno de Death Cab For Cutie nos ha hecho muy felices. Además de conocer ya todos los detalles de su nuevo disco, Thank You For Today, la banda estadounidense ha comenzado su gira europea en Amsterdam, y han aprovechado, como ya se esperaba, para debutar sus dos nuevas canciones en directo.

Así, el público holandés ha tenido el privilegio de escuchar Gold Rush y Summer Years en directo por primera vez. El 19 de agosto podremos finalmente escuchar su nuevo disco, el primero en los últimos 3 años desde que lanzaran Kintsugi en 2015. Sin embargo, para verles en directo tendremos que sufrir un poco más, ya que por el momento la banda liderada por Ben Gibbard no tiene fechas confirmadas en nuestro país. Sin embargo, confiamos en que antes o después nos hagan un pequeño hueco.

Mientras, os dejamos con estas nuevas canciones…