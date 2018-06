Death Cab For Cutie anuncia su nuevo disco “Thank You For Today”

Después de semanas dejándonos pequeñas pistas y teasers en sus redes sociales, Death Cab For Cutie se han decidido finalmente a anunciar su nuevo disco, previsto para el mes de agosto. Se va a llamar Thank You For Today y será el noveno lanzamiento de su carrera rompiendo el silencio desde que lanzarán Kintsugi en el año 2015. Afortunadamente, ya podemos escuchar una nueva canción de este trabajo, Gold Rush, una de las 10 elegidas dentro del tracklist que os dejamos a continuación:

01 I Dreamt We Spoke Again

02 Summer Years

03 Gold Rush

04 Your Hurricane

05 When We Drive

06 Autumn Love

07 Northern Lights

08 You Moved Away

09 Near/Far

10 60 & Punk

Además, el grupo estadounidense se va a embarcar en una gira que les llevará por Estados Unidos a lo largo de los meses de septiembre y octubre de este año. Antes de eso, harán unas breves paradas en Europa para tocar este sábado 16 de junio en Amsterdam y el lunes 19 junio en el Meltdown Festival de Londres que este año organiza como curador Robert Smith, cantante de The Cure.

Escucha este Gold Rush de Death Cab For Cutie a continuación: