Deacon Blue actuarán en febrero en España

La formación escocesa Deacon Blue regresa a España, un cuarto de siglo después de su última actuación en nuestro país, para ofrecer tres conciertos dentro de la gira To Be Here Someday. Un tour con el que el sexteto celebra treinta años de carrera y que pasará el jueves 1 de febrero por la barcelonesa sala BARTS (Guitar BCN 2018), el viernes 2 de febrero por el madrileño Teatro Barceló y el sábado 3 de febrero por el valenciano Espai Rambleta.

Autores de clásicos como Dignity y Real Gone Kid a finales de los años ochenta y principios de los noventa, la banda liderada por Ricky Ross y Lorraine McIntosh llega con tres álbumes de estudio publicados en los últimos cuatro años. El más reciente, editado como Believers (earMUSIC, 2016), un trabajo discográfico que los ha vuelto a posicionar en lo alto de la lista de ventas británica.

Con un repertorio que recorrerá toda su trayectoria, los tres conciertos de Deacon Blue en España serán una oportunidad única para disfrutar de las nuevas canciones del grupo y recordar los grandes éxitos que le dieron fama internacional.