¿De qué va realmente ‘Bohemian Rhapsody’ de Queen?

Una de las ventajas que ofrecen las redes sociales es que, si se usan con cabeza, te pueden ayudar a encontrar diferentes informaciones y opiniones muy interesantes. En este caso, a través de twitter, hemos descubierto una nueva explicación o análisis a una de las mejores y más míticas canciones de la historia (según los británicos, la mejor): Bohemian Rhapsody de Queen. Y es que esta teoría argumenta el pacto de Farrokh Bulsara, más conocido como Freddie Mercury, con el demonio.

En primer lugar, el término “rapsodia” es un tipo de pieza musical cuyo auge tuvo lugar en el siglo XIX y que consta de diferentes temáticas que suceden sin pausa. En cuanto a la palabra “bohemia”, hace alusión a la ciudad de Bohemia (actualmente República Checa), lugar donde Dr. Fausto en el relato de Goethe hace un pacto con el diablo a cambio de ganar fama como alquimista para luego morir trágicamente.

Bohemian Rhapsody es una composición formada por siete partes o actos diferenciados, la cual se convirtió en la obra maestra de Queen incluida en su álbum A Night at the Opera (1975).

El primer acto es a capella y refleja cómo el protagonista, un chico pobre, decide hacer un pacto con el diablo porque su alma ya no le importa. De hecho, el término “wind blows” hace referencia al soplo (viento) de la vida dado por Dios que en sí es el espíritu de Dios que yace sobre nosotros… es decir, el alma.

En el segundo acto, que es una balada al igual que el tercero, el protagonista explica a su madre que ha hecho ese pacto. Le dice que asesinó a un hombre, que es él mismo, por estar condenado y que, a pesar de ser joven, decidió arruinarlo todo al acceder a ese pacto. También advierte que, debido a eso, podría morir en cualquier momento y que si eso ocurriese debía continuar con su vida como si no importara.

En el tercer acto es el momento en el que muere y se despide. Le dice a su madre que no quiere morir y que desea no haber nacido para nunca haber hecho ese pacto. El cuarto acto representa el llanto de la madre, representado por Brian May haciendo “llorar” la guitarra a través de ese solo que va incrementando su intensidad y sonido.

En el quinto, que es una ópera, se describe la pelea entre los ángeles y los demonios por su alma. Comienza a ver el plano astral y su alma, al igual que los demonios que le asustan. Éstos, se han representado en muchas obras y películas como rayos debido a que, en la Biblia, Jesucristo dijo ver al diablo cayendo como un rayo del cielo. Es entonces cuando su madre pide por él argumentando que es sólo un pobre chico proveniente de una familia pobre y que eso es lo que le llevó a hacer el pacto, suplicando a su vez que lo salven de ser llevado por los demonios.

Momento en el que aparecen los ángeles a pelear por su alma y dicen a los demonios “¡Bishmilah!”, que significa “en nombre de Dios”, pidíendoles que lo dejen ir. Los demonios se niegan y afirman que no lo dejarán ir. El chico, viendo la situación, pide a su madre que deje de pedir por él ya que puede que el diablo Beelzebub le haya puesto un demonio a su lado para llevárselo.

En el sexto acto, puro rock, aparece el diablo argumentando “¿acaso crees que puedes burlarte de mi?¿crees que puedes recurrir a mi para luego abandonarme?”. Pero al ver que sus demonios están perdiendo contra los ángeles, éste opta por huir.

En el séptimo acto, la coda o final, anuncia que la canción es su confesión, que no lo importa que la gente lo veo y los sepa. Y, por fin, recupera su alma. Una línea final (“Anyway the wind blows”) representada en directo con un posterior golpe de Roger Taylor a un gong, un instrumento usado en monasterios del extremo oriente de China para sanar y eliminar espíritus malignos.

¿Será esta la teoría real de uno de las mejores canciones de la historia y Freddie expuso su pacto con el diablo o tan sólo será una más de todas las que existen? Lo que es seguro es que la interpretación realizada por la usuaria @KellyTowerss, además de estar muy bien razonada, nos ayuda a crear más expectativas de cara a ver el biopic sobre Queen, titulado casualmente Bohemian Rhapsody, que verá la luz el próximo 28 de diciembre y cuyas primeras imágenes ya se han dado a conocer.