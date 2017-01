DCode 2017 confirma fechas y primeros nombres en su cartel

DCode 2017 ya está en marcha. La séptima edición del festival madrileño se celebrará el próximo 9 de septiembre en el Campus de la Universidad Complutense de Madrid, como de costumbre, y ha anunciado los primeros y atractivos nombres: Interpol, Band of Horses, The Kooks, Milky Chance y Carlos Sadness.

En el caso de la banda neoyorquina Interpol, se trata de su primera visita en los últimos siete años, y según confirma la organización, se va a tratar de un concierto muy especial cuyos detalles conoceremos muy pronto. También será la vuelta a Madrid de Band of Horses, aunque en esta ocasión el tiempo desde su última visita ha sido menor, ya que estuvieron presentes en la última edición de MadCool Festival presentando su último disco, Why Are You Ok. Tampoco nos olvidemos de The Kooks, en lo que será su única fecha en España en el año 2017 en un concierto en el que harán un repaso a sus grandes éxitos.

Además, tendremos presentes a Milky Chance, dúo alemán que vendrá a presentarnos su segundo y esperadísimo disco Blossom, que verá la luz el 17 de marzo, días después del concierto que dará en el Círculo de Bellas Artes y cuyas entradas volaron en 3 horas, y a Carlos Sadness, cuya actuación en DCode será la única en Madrid para el 2017.

Las entradas ya están a la venta en www.dcodefest.com, www.livenation.es y www.ticketmaster.es(+red ticketmaster) a un precio especial de 42€ (+gastos) para las 2000 primeras.