David Lynch presenta los primeros nombres de su Festival of Dysruption

Si hoy todo el mundo está hablando del cartel que Robert Smith está preparando para el Meltdown Festival, no menos interesante es la programación que David Lynch ha ideado para su Festival of Dysruption, que tendrá lugar en Nueva York los días 19 y 20 de mayo. Entre las bandas confirmadas hasta el momento se encuentran nombres como Animal Collective, Angel Olsen, Jim James de My Morning Jacket, John Hopkins o Au Revoir Simone.

Por supuesto, como ideólogo del festival, David Lynch también estará presente en una serie de charlas y proyecciones, entre ellas la de su propia película Blue Velvet de 1986, para la que estará acompañado por la actriz Isabella Rossellini.

Las entradas ya están a la venta en la página web del festival. Así que si vas a estar en mayo en Nueva York y quieres pasarte a conocer Brooklyn Steel y disfrutar con algunos de los artistas más interesantes elegidos personalmente por un genio como Lynch, esta es tu oportunidad.