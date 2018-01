David Byrne tiene grandes planes para 2018

El compositor, nacionalizado estadounidense y miembro fundador de los extintos Talking Heads, ha anunciado esta semana en un comunicado sus intenciones para este año. El 9 de marzo llegará al mercado American Utopia, el primer disco en solitario de David Byrne desde 2004. Ya se puede escuchar un adelanto del mismo, Everybody’s Coming To My House.

La nueva referencia del artista reúne un séquito de colaboradores de lujo. En primer lugar lo producen Brian Eno y Rodaidh McDonald (conocido por haber trabajado con The xx o King Krule, entre otros). Al resultado final del álbum han contribuido también artistas y proyectos dispares como Oneohtrix Point Never, Jam City, Doveman o Jack Peñate.

Como anticipo, Byrne ha estrenado el primer avance del compacto, co-escrito con Eno y en el que aportan su granito de arena Sampha, TTY o Isaiah Barr, de Onyx Collective. Puedes escuchar Everybody’s Coming To My House sobre estas líneas, junto a los visuales creados por Robert Edridge-Waks.

Este lanzamiento forma parte de la serie Reasons to Be Cheerful, en la que el músico realizará letras, fotos, música y lecturas esperanzadoras. El propio cantante ha declarado el tema de sus próximas composiciones: “muchos de nosotros, sospecho, no estamos satisfechos con este mundo -el mundo que hemos hecho para nosotros. Miramos alrededor y nos preguntamos- bueno, ¿Tiene que ser así? ¿Hay otro modo? Estas canciones van sobre esa visión y esa incognita.”

David Byrne empezó el año pasado a programar su gira de 2018, en la que se incluyen dos paradas en España: una en el Bilbao BBK Live y otra en el Cruilla Festival de Barcelona. Según ha afirmado el propio Byrne es su gira más ambiciosa desde los conciertos Stop Making Sense de los Talking Heads.