David Byrne presenta ‘Everybody’s Coming To My House’ junto a Stephen Colbert

Tras una década de silencio, había muchas ganas de escuchar un nuevo trabajo discográfico del mítico David Byrne. Además, desde que supimos que nos visitará varias veces este verano para actuar en festivales como el Bilbao BBK Live, Cruïlla Barcelona o Las Noches del Botánico en Madrid, el interés por su nueva obra aumentó exponencialmente.

Ahora, siguiendo con la promoción de su trabajo, Byrne ha visitado el programa de televisión presentado por Stephen Colbert para interpretar Everybody’s Coming To My House, una de las canciones extraídas de su álbum American Utopia, en el que ha contado con colaboradores de gran nivel como Brian Eno, Jack Peñate, Sampha y muchos más. Precisamente hablando de los colaboradores del álbum, Byrne pidió disculpas hace unos días públicamente por no haber contado con ninguna mujer en el mismo, algo de lo que se arrepiente.

No obstante, no te deberías perder esta actuación rodeada de una cuidada iconografía como en todo lo que rodeaba a Byrne, que siempre intenta que su música trascienda y se convierta en arte. Y te avisamos que incluso el propio Stephen Colbert se unió a la fiesta…