David Byrne se disculpa por no colaborar con alguna mujer en su nuevo disco

David Byrne ha publicado un comunicado a través de sus redes sociales disculpándose por no incluir colaboraciones con mujeres en su ultimo disco, American Utopia.

Todo empezó cuando el cantante, tras la publicación de los dos primeros temas del álbum, decidió compartir una lista de Spotify con canciones de todos los artistas que han colaborado en su álbum: Brian Eno, Daniel Lopatin, Thomas Bartlett, Blood Orange, Jack Peñate, Sampha, el tándem Jam City, Jaako Eino Kalevi… , y soprendentemente, ni una sola mujer, lo que ha sido muy comentado en Twitter, hasta el punto que David ha decidido emitir un comunicado de disculpa.

En el comunicado el cantante asegura que no es un hecho que le represente: “Esta falta de representación es algo problemático y que se expande en nuestra industria. Me arrepiento de no haber contratado ni colaborado con mujeres para este álbum, es ridículo. No es quien soy y ciertamente no coincide con la forma en la que trabajé en el pasado”.

Recordemos que en su etapa anterior David Byrne contó con mujeres en muchos de sus proyectos como Tina Weymouth, que fue bajista y parte vital de grupo Talking Heads, y múltiples colaboraciones con músicas y cantantes femeninas, tanto con el grupo y en solitario.

David también ha agradecido que la gente le haya hecho ver el problema: “Estoy feliz de vivir en un tiempo en que esta conversación este teniendo lugar. Es duro caer en la cuenta de que, sin importar lo mucho que te esfuerces por empujar al mundo en la dirección correcta, a veces tú eres parte del problema. Nunca creí de mi mismo que era “uno de esos tíos”, pero en algún grado lo soy. Vuestras respuestas sirven como correctivo. Gracias”