David Bowie y George Michael, presentes y protagonistas en los Brit Awards

En la noche de ayer, en Londres, se celebró una nueva edición de los Brit Awards, los premios más importantes de la música que se otorgan en suelo inglés.

En esta gala, retransmitida en directo desde el estadio O2 Arena, los artistas que más brillaron fueron los tristemente fallecidos George Michael y David Bowie, convirtiéndose ésta en un homenaje para ambos.

Chris Martin, vocalista de Coldplay, fue el encargado, con A Different Corner, de acercar la música de Michael a los presentes, creando un ambiente íntimo y emotivo. La canción la interpretó con un piano y una orquesta de cuerda. Ésta se incluye en uno de los últimos álbumes del grupo Wham! (Music from the Edge of Heaven, 1986), del que el cantante formó parte antes de iniciar su carrera en solitario. Fue precisamente su compañero en esta formación, Andrew Ridgeley, quien dio paso a la actuación de Martin, pronunciando un discurso con palabras como estas: “una supernova se ha extinguido en el firmamento de las estrellas. Parece que el cielo entero se haya caído“.

Bowie fue galardonado a título póstumo con dos de los premios más importantes: Mejor Artista masculino y Mejor Disco. El actor Michael C. Hall (Dexter, 2006) subió al escenario para recoger el primero de los premios del artista fallecido. Se refirió a la trayectoria de éste como “testamento de un hombre que sólo estaba en deuda con una imaginación sin límites”. Por otra parte, su hijo, el realizador Duncan Jones, recogió el galardón que reconoce a Blackstar como el mejor álbum del año. Éste se trata del vigesimoquinto trabajo de estudio del Duque Blanco, publicado en 2016 pocos días antes de su triste partida.

De entre el resto de premiados, cabe destacar el de la cantante y compositora de soul y R&B, Emeli Sandé, ganadora en la categoría de solista femenina; el de Mejor Banda al cuarteto rock de Manchester, The 1975; Rag’n’Bone Man, como Mejor Artista Revelación; Beyoncé y Drake fueron considerados como los mejores artistas internacionales en sus respectivas categorías; y Robbie Williams se alzó con el Brit, que reconoce toda una carrera de éxitos, convirtiéndose la de ayer en su estatuilla decimoctava en estos premios.

La presentación de esta fiesta de la música británica estuvo a cargo de los televisivos Emma Willis y Dermot O’Leary. Este último sustituyó al cantante canadiense Michael Bublé, que desde hace unos meses se encuentra lejos de los escenarios y la vida pública por motivos familiares. Ambos presentadores no dudaron en dirigirse a Bublé con unas cálidas palabras: “te deseamos todo nuestro amor; ambos cruzamos los dedos. Nos volveremos a ver el próximo año“. Entre premio y premio, artistas como Katy Perry, Coldplay, Ed Sheeran o Bruno Mars, entre otros, divirtieron a los espectadores con sus actuaciones en directo.

La lista completa de premiados:

– Artista Británico Revelación: Rag’N’Bone Man

– Single Británico del Año: ‘Shout Out to my Ex” de Little Mix.

– Premio al Éxito Internacional: Adele.

– Mejor Artista Internacional (masculino): Drake.

– Mejor Artista Internacional (femenina): Beyoncé.

– Mejor Grupo Internacional: A Tribe Called Quest.

– Mejor Vídeo de Artista Británico: One Direction por ‘History’.

– Mejor Artista Británico (masculino): David Bowie.

– Mejor Artista Británica (femenina): Emeli Sandé.

– Mejor Álbum Británico: David Bowie por ‘Blackstar’.

– Mejor Grupo Británico: 1975.