David Bowie supera las mil millones de reproducciones en Spotify

Como ocurre con muchas otras leyendas, su muerte no es impedimento a la hora de expandir su fama y su arte por entre la gente. El caso de David Bowie no es menos. Tras su muerte en enero del año pasado el mundo de la música se paralizó, pero sus ventas de discos y escuchas en la red aumentaron exponencialmente.

Mil millones de reproducciones no es, para nada, poca cosa y es un hecho que demuestra que el artista sigue siendo tan popular como siempre y que el legado que dejó en vida no hay quien lo pare. Fue la semana pasada cuando el contador ascendió hasta tal cifra y ya se conocen sus 10 temas más escuchados. Heroes encabeza la lista seguido por Let’s Dance, Space Oddity, Life On Mars y Starman (ver lista completa debajo).

En 2002 Bowie declaró: “la transformación absoluta de la música tendrá lugar dentro de 10 años y nada va a ser capaz de detenerlo”, y no se equivocaba. La industria musical ha cambiado por completo pero su fama se cuenta en visitas y escuchas y ahora se puede saber cuántas exactamente. El 29 de septiembre se publicará una caja titulada A New Career In A New Town 1977-1982 que contendrá rediciones del artista, así como su clásico Heroes. Esto quizá sea un despegue más para la carrera de esta leyenda.

Top 10 David Bowie Spotify.

Heroes Let’s Dance Space Oddity Life On Mars Starman Rebel Rebel Moonage Daydream Changes Ziggy Stardust Modern Love

Cerca de este podio han quedado otras como Fame, The Man Who Sold The World, China Girl