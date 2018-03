Un pueblo inglés estrenará una estatua dedicada a David Bowie y debate cambiar su nombre como homenaje

Por mucho que pasen los años, la figura de David Bowie será siempre recordada. Y si no que se lo digan a los habitantes de la ciudad inglesa de Aylesbury, en el condado de Buckinghamshire, donde dice la leyenda que Bowie interpretó su personaje Ziggy Stardust por primera vez a principios de los años 70.

Probablemente sea lo más grande, al menos culturalmente hablando, de la localidad en las últimas décadas, y por ello quieren dedicarle una estatua que se inaugurará el próximo domingo 25 de marzo en la plaza principal del pueblo. Pero hay quienes quieren llevar el homenaje más allá y cambiar el propio nombre de la ciudad a Aylesbowie. De hecho, puedes entrar en Change.org y apoyar la propuesta para hacerlo, lanzada por el actual dueño del pub en el que Bowie supuestamente estreno su mítico personaje, y que explica que la ciudad ha cambiado su nombre 57 veces a lo largo de la historia, por lo que una más no sería ningún problema.

No sabemos si finalmente lograran cambiar el nombre de este hasta ahora desconocido pueblo de Inglaterra, pero sí que os podemos dejar con la maqueta de la estatua en cuestión.

Fantastic to be at unveiling of maquette for amazing #bowie statue with @davidstopps and sculptor Andrew Sinclair at @TheWaterside1 today! pic.twitter.com/RIKFvWAQh9

— AVDC (@aylesburyvale) May 17, 2017