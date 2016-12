Dave Abbruzzese reacciona tras no ser incluido junto a Pearl Jam en el Rock and Roll Hall of Fame

Cuando hace unas semanas supimos que Pearl Jam iban a ser incluida en el Rock and Roll Hall of Fame, además de la alegría de sus miembros y fans, vimos que había una posible nube de polémica en el horizonte. Dave Abbruzzese, antiguo batería de la banda, no estaba incluido en la formación que iba a recibir este reconocimiento, por lo que hizo unas declaraciones a través de su página oficial en Facebook avisando de que lo justo sería estar incluido y confiando en que sus antiguos compañeros de banda harían lo correcto.

Sin embargo, Abruzzese finalmente se ha quedado fuera, y eso que fue el batería durante algunos de los años más brillantes de la carrera de Pearl Jam, concretamente entre los años 1991 y 1994. Al confirmarse en las malas noticias para él, ha vuelto a escribir en su página de Facebook el siguiente comunicado: “Así que Rock & Roll Hall of Fucktardia. No tiene ningún sentido para mí. Voy a meter el siguiente comunicado por el culo de alguien. Supuestamente, los miembros de cada banda que van a entrar en el Salón de la Fama se eligen principalmente conforme a quienes estuvieron presentes y activos en los años más influyentes e importantes de la carrera de una banda. No estoy muy seguro cómo un número superior a 275 conciertos y el 38% de las ventas totales de la banda no encajan en su criterio. Podría escribir más sobre esto, pero el tiempo vuela. Por ahora, me centro en compartir mi primer álbum en solitario con todos vosotros. Gracias por expresar vuestras opiniones y por vuestro cariño y apoyo“.

Abruzzese ha contado con el apoyo de numerosos seguidores de la banda, que consideran injusto que no le hayan tenido en cuenta, y después, al ver la cantidad de fans que le están mostrando su apoyo, Abruzzese hizo un segundo comunicado. “Gracias por expresar vuestra opinión sobre este sinsentido. Es un gran honor para mí que vosotros y mucha otra gente os hayáis levantado y hayáis expresado vuestra opinión. Estoy emocionado, pero además un apoyo como el vuestro me ha hecho disfrutar aún más el verdadero Salón de la Fama en el que ahora mismo me encuentro. Este salón es uno en el que mis amigos y yo somos libres para disfrutar nuestro tiempo, nuestra música y nuestra propia vida“.

Sin embargo, ninguno de los actuales miembros de Pearl Jam han mostrado su opinión al respecto. Estaremos atentos por si Abruzzese finalmente logra su merecido reconocimiento.