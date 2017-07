Daniel Johnston es uno de los artistas al que le tenemos un cariño especial en la redacción de Crazyminds. Sin embargo, nos ha sobresaltado el anuncio de la que en otoño puede ser su última gira.

Para un acontecimiento tan importante, el cantautor y dibujante de Sacramento estará arropado en cada ciudad de una banda que, a lo largo de los años, ha declarado haberse sentido influenciada por el bueno de Johnston. Por ejemplo, para su concierto en Chicago, la banda que acompañará a nuestro artista será Jeff Tweedy And Friends, en Nueva Orleans The Preservation All Stars, o en Portland Built to Spill. Además, el setlist de cada noche será elegido por la banda por lo que no cabe duda que cada actuación será única e irrepetible. Quizás el único hecho en común será que todos los conciertos comenzarán con la proyección del documental The Devil And Daniel Johnston, una joya que todo amante de la música independiente debe poseer.

Así pues, se avecinan una serie de grandes conciertos que el público norteamericano podrá disfrutar de manera exclusiva. Sin embargo, no se nos olvida que es su gira de despedida, lo cual nos llena de tristeza.

September 28 – New Orleans, LA – The Joy Theatre

Joined by The Preservation All-Stars (Preservation Hall Jazz Band)

October 4 – Philadelphia, PA – Tower Theater

Joined by The Districts and Modern Baseball

October 20 – Chicago, IL – The Vic Theatre

Joined by Jeff Tweedy & Friends

November 8 – Portland, OR – Revolution Hall

Joined by Built to Spill and others

November 10 – Vancouver, BC – Venue Nightclub

Joined by Built to Spill and others