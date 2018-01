Dangerous Night: lo nuevo de Thirty Seconds to Mars

Ya conocíamos en noticias previas las novedades que nos traerían los californianos Thirty Seconds to Mars entre 2017 y 2018. Un primer single: Walk On Water. Un videoclip, un tour europeo que pasará por partida triple por nuestro país. Una película, de la que de momento no tenemos información pero ellos ya adelantaron por redes sociales, y un quinto y nuevo álbum que se está haciendo de rogar todavía, pero tenemos novedades.

“El album. La película. El tour. Próximamente.”

Acaban de publicar su nuevo single Dangerous Night, su segundo single de ese próximo trabajo. Un tema que no tiene ni medio mes, como ya anunciaba Jared Leto, líder de la banda, pues llevan metidos en el estudio de manera intermitente, pues se les han juntado diferentes proyectos, como su ya famoso Camp Mars, del que celebran este año su cuarta edición.

Un lavado de cara de un grupo con casi veinte años de antigüedad que mantiene esos beats característicos de la banda y la voz rasgada y con esa fuerza tan de Jared Leto y nos recuerda levemente a uno de sus últimos singles Up In The Air, de su disco Love, Lust, Faith and Dreams.

“What a dangerous night to fall in love” es la frase recurrente durante todo el tema y el que ya desde una primera escucha no se nos puede quitar de la cabeza.

Con esto lo que esperamos ahora es un posible video, el álbum, del que de momento no tenemos ninguna noticia de próximo lanzamiento pero que según entrevistas no será muy próximo debido a estos retrasos que han ido teniendo en su producción y el el tour europeo, con el que los veremos en Madrid, Barcelona y Bilbao en el mes de abril.

Con todo esto, os dejamos con este nuevo single para que lo disfrutéis al igual que nosotros: