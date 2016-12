Dan Auerbach (The Black Keys) anuncia su segundo disco en solitario

Poco después de anunciar que su discografía por fin estará disponible en Spotify, parece que hay más novedades rodeando a The Black Keys. Esta vez, no se trata de un proyecto como banda, sino del nuevo proyecto en solitario del cantante y guitarrista Dan Auerbach, quien lanzará en 2017 su segundo disco en solitario tras su primera aventura en 2009 con Keep It Hid. Recordemos que no se trata del único proyecto fuera de The Black Keys que tiene Auerbach, que recordemos que en 2015 también lanzó un álbum con The Arcs llamado Yours, Dreamily.

Para este nuevo disco en solitario, el cantante ha encontrado la inspiración en Nashville, ciudad en la que reside ahora mismo, y lo define como “la historia completa de todo lo que amo de la música“. Evidentemente, lo ha grabado en su propio estudio, Easy Eye Sound, y ha colaborado con el músico country John Prine y con David “Fergie” Ferguson, que muchos conocerán por haber sido el ingeniero de sonido de nada menos que Johnny Cash. También ha tenido otros colaboradores de lujo como el guitarrista Duane Eddy, el también bajista de Cash Dave Roe, el batería Gene Christman y el pianista Bobby Wood.

Todavía no tenemos más datos desde no trabajo ni fecha de lanzamiento, pero sí sabemos que es el resultado final de una selección entre más de 60 canciones en las que trabajó en los preparativos previos, así que esperamos que la selección final sea absolutamente brillante.