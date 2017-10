Dan Auerbach se suma al Black Friday con un sampler de novedades de su nuevo sello

Como cada mes de noviembre, volverá a celebrarse el Black Friday, ese día en el que tiendas y consumidores se vuelven locos en una celebración del consumismo más bestia. Desde hace unos años, las tiendas independientes de discos han querido sumarse a esta iniciativa y organizar una jornada extra del Record Store Day, y ya empiezan a saberse algunos de los primeros conocerse para este año.

Por ejemplo, ya sabemos que Dan Auerbach, líder de The Black Keys, va lanzar un vinilo de 7 pulgadas con una muestra de los próximos lanzamientos de los artistas que forman parte de su sello Easy Eye Sound bajo el título Good Sound Comes Back Around Vol. 1.

Entre los trabajos que podremos ir conociendo gracias a este espectáculo lanzamiento destacan canciones de Robert Finley, Sonny Smith y una canción inédita del propio Auerbach que grabó con la Preservation Hall Band.

Si os queréis hacer con esta pieza de coleccionista, no queda más remedio que desplazarse a una de las tiendas participantes en Estados Unidos.

Mientas tanto, Auerbach sigue centrado en su reciente disco en solitario Waiting on a Song, publicado el pasado mes de junio también a través de su flamante sello.