Damon Albarn y Nic Fanciulli lanzan juntos “Saying”

El cantante Damon Albarn ha ayudado al Dj y productor Nic Fanciulli en su nuevo tema, Saying. La semana que viene, concretamente el 20 de octubre, Fanciulli publicará su álbum debut titulado My Heart que contará con esta pista.

Ya está disponible el tracklist, la portada y cómo no, este adelanto. Además de Albarn, también se conocen otros nombres como el productor Agoria o el vocalista JAW, entre otros. “La concepción del álbum comenzó hace diez años y es probable que haya habido alrededor de 300 pistas escritas desde ese momento“, dijo Fanciulli en un comunicado. “He pasado mucho tiempo haciendo este álbum y he dedicado tanto esfuerzo que se ha convertido en una parte esencial de mí. Se ha convertido en mi corazón y mi alma.”

A principios de año Fanciulli hizo un remix con Vince Staples del tema de Gorillaz Ascension, que aparece en su último álbum, Humanz.

My Heart:

01 My Heart (Intro)

02 No Imitations

03 100mph [ft. Jamie Principle] 04 Twisted

05 The First Step

06 Wrong [ft. Agoria & JAW] 07 The Perfect Crime [ft. Guy Gerber] 08 Resistance [ft. Audion] 09 Saying [ft. Damon Albarn] 10 My Love

11 I’m Tired (Interlude)

12 After Time

13 Sunshine 101

14 Little L [ft. Eagles & Butterflies] 15 The Light (Interlude) [ft. CONSTANCE] 16 Under Stars (Outro)