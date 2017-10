Damon Albarn está grabando el nuevo disco de The Good, The Bad & The Queen con Tony Visconti

Casi al mismo tiempo que presentaba una nueva canción de Gorillaz en el programa de Zane Lowe en Apple Music, Damon Albarn ha aprovechado para recordarnos que no puede quedarse quieto anunciando un nuevo disco de The Good, The Bad & The Queen con el mítico productor Tony Visconti, quien trabajó con David Bowie a lo largo de toda su carrera.

Se trata de una incorporación de lujo a una nómina de grandes músicos que forman esta súperbanda, en la que Albarn une su talento al de Paul Simonon de The Clash, Simon Tong de The Verve y el batería Tony Allen, uno de los precursores del afrobeat. Recordemos que la banda lanzado un solo disco hasta el momento del que ya hace 10 años y que no han actuado juntos desde 2011.

En cuanto a la temática del disco, Albarn ha admitido que se trata de una oda al norte de Inglaterra, ya que la historia del disco se desarrolla básicamente en la ciudad de Blackpool. En cuanto a fechas, casi todas las canciones ya están grabadas pero no quiere decir que estén preparadas para ser publicadas. Por tanto, todavía no sabemos cuándo llegará este disco pero sí que será antes o después. Estaremos esperando…