Cycle estrenan el segundo adelanto de su cuarto disco

La banda madrileña prepara el lanzamiento de su próximo álbum de estudio vía Subterfuge Records, Electrik. Esta publicación está programada para el 2 de marzo y ya están disponibles dos sencillos: Wicked, que salió en diciembre; y la pieza recién llegada, 100 vidas.

Se trata del primer corte que el grupo, formado por Luke Donovan, La China Patino, David Kano y Juanjo Reig, edita en castellano. Para esta nueva aventura se ha incorporado además David Tabueña a la guitarra, otorgando al conjunto una mayor potencia sonora y orgánica. Como el nombre del trabajo indica será un repertorio eléctrico.

La nueva canción, 100 vidas, estará disponible en las diferentes plataformas digitales en apenas un par de días, el viernes 2 de febrero. Gran parte de la letra está en castellano, pero no al completo. Como anticipo, ya se puede degustar a través de un lyric vídeo colgado en YouTube.

La andadura discográfica de Cycle comenzó en 2005 con Weak On The Rocks y su anterior largo llegó en 2015. El sucesor del Dance All Over de ese año llegará dentro de dos meses. El pasado año también realizaron el single Three Little Piggies en formato 7”.