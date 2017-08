Cut Copy anuncia nuevo disco y comparte una canción más como adelanto

El nuevo disco de los australianos Cut Copy ya tiene fecha de salida. El 22 de septiembre es el día de lanzamiento escogido para que este largo vea la luz de la mano de Astralwerks. El título de este nuevo trabajo será Haiku From Zero y con la reserva de su formato vinilo estará disponible una copia 7’’ de Standing in the Middle of the Field el tema que han compartido en su anuncio, así como un B-side exclusivo.

Standing in the Middle of the Field es el segundo tema compartido por Cut Copy de este su nuevo trabajo. El anterior fue Airborne, que cuenta también con un vídeoclip en su cuenta de YouTube. Cabe destacar que este disco será, en palabras de su vocalista Dan Whitford “un mosaico de información, imágenes de las que estamos rodeados día a día”.