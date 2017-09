Cruïlla de Tardor da a conocer sus primeras confirmaciones

El próximo 12 de octubre comenzará la segunda edición del Cruïlla de Tardor, un ciclo de conciertos que pretende trasladar la increíble atmósfera que se vive en verano en el festival Cruïlla a l’Hivernacle del Poble Espanyol durante el comienzo del otoño en Barcelona.

Tras el éxito de la primera edición, la organización del Cruïlla anuncia los primeros cuatro conciertos del Cruïlla de Tardor 2017. El encargado de inaugurar esta edición el 12 de octubre será Seasick Steve. Aterrizados directamente de ser cabeza de cartel de festivales por todo el mundo, Steve y su batería Dan harán una mezcla de boogie, blues, rock, americana y folk en uno de los conciertos más salvajes y emocionantes que se podrán disfrutar este año en la que será su primera visita a Barcelona.

El 20 de octubre será el turno del concierto de Lori Meyers, que presentarán por primera vez en Cataluña su aclamado nuevo disco En La Espiral. Si el de Lori Meyers es un concierto de bienvenida, el de Ramon Mirabet, el día 21 de octubre será de despedida, concretamente de la gira de presentación del disco Home Is Where The Heart Is que ha convertido a la artista de Sant Feliu en una estrella.

La gira europea de Gramatik le llevará por las salas más importantes del viejo continente y, como no podía ser de otra manera a Barcelona en el marco del Cruïlla de Tardor, concretamente el 31 de octubre.

Toda la info y entradas a la venta en cruillabarcelona.com.