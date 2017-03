“Crack-Up”, nuevo álbum de Fleet Foxes

Después de una pausa de seis años, la agrupación Fleet Foxes está de regreso con nuevo single, nuevo álbum y el anuncio de una gira norteamericana. El nuevo disco que lleva por título Crack-Up, es la continuación a su álbum de 2011, Helplesness Blues.

Crack-Up fue grabado en varios estudios de Estados Unidos (incluyendo Electric Lady en Nueva York) entre julio de 2016 y enero de 2017. La mezcla del álbum estuvo a cargo de Phil Ek y Greg Calbi se encargó de la masterización.

El primer sencillo extraído de esta nueva producción discográfica se titula Third of May / Ōdaigahara, un tema de nueve minutos de duración cuyo vídeo ha sido creado por los animadores y directores artísticos Sean Pecknold y Adi Goodrich.

Además de la presentación del álbum y el nuevo sencillo, la banda también ha anunciado su primera presentación en seis años, y que tendrá lugar en el Sydney Opera House Concert Hall, como parte del festival Vivid Live, que se desarrollará del 26 de mayo al 17 de junio.

Asimismo, los Fleet Foxes realizarán un tour por los Estados Unidos compartiendo escenario con Animal Collective y Beach House, así como su presentación – como cabezas de cartel- del Newport Folk Festival de este año.

Y lo mejor para nosotros llegará este verano, cuando podamos disfrutar de su música en el Vida Festival y el Bilbao BBK Live.

