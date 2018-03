Mujeres en la música: Courtney Love

La primera vez que supe de la existencia de Courtney Love fue en un documental de VH1 donde hablaba de su vida y relación con Kurt Cobain. Me quede embelesada viendo la entrevista y pensando: “no sé quién es esta mujer, pero me flipa su vida”. Fue cuando me puse a indagar más en su faceta artística y debo decir que al igual que Cobain, Courtney Love marcó un antes y un después en el punk rock y grunge.

Su vida ha sido muy rocambolesca, pero ha salido con buen pie y con mucha fuerza de esas situaciones críticas. Nació el 9 de julio de 1964 en San Francisco, es hija de la psicoterapeuta Linda Carroll Risi y de Hank Harrison, un editor. Sus padres se divorciaron en 1969 y se le retiró la custodia a su padre después que su madre alegara que le había suministrado LSD. En 1970, junto a su madre se trasladaron a la comunidad rural de Marcola, Oregon.

Después de muchos años deambulando por el mundo debutó en el cine en la película El Escándalo Larry Flynt, encarnando a Althea Flynt, la mujer del protagonista. Gracias a esta interpretación, ganó numerosos premios de la crítica y fue nominada a los Globos de Oro.

En 1989, fundó el grupo de rock, Hole. Su primer álbum, Pretty On The Inside fue alabado por la crítica. Su siguiente disco, Live Through This, encabezó la lista de los mejores discos de 1994 de la mayoría de los críticos y se hizo disco de platino en abril de 1995. Su tercer disco fue Celebrity Skin, salió en septiembre de 1998 y logró tres nominaciones al Grammy. Como solista, lanzó America’s Sweetheart en 2004. En 2009, reformó Hole con nuevos miembros y grabaron un cuarto álbum, Nobody’s Daughter en 2010.

La princesa transgresora

Una de las muchas cosas que me encantan de Love, a parte de su extravagante forma de ser, su rudeza y pasión, son las letras de sus canciones. Una de esas es la de Miss World, haciendo una clara critica al certamen y de la belleza en general. Ese single hizo que admirará mucho más la figura rebelde y fuerte de Courtney Love.

Por otra parte, Courtney siempre se recuerda por ser la viuda del legendario Kurt Cobain, sin embargo, creo que se debería reconocer y valorar a esta mujer, no por estar ligada a uno de los grandes del grunge, sino porque ella también puso un gran grano de arena en la escena musical de los años 90.

La líder de Hole se merece un gran homenaje en este Día Internacional de la Mujer por ser transgresora en el panorama musical y representar, en cierta forma, a una generación de chicas que en vez de una tiara querían una guitarra y gritar.