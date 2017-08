Courtney Barnett y Kurt Vile presentan (al fin) todos los detalles de su proyecto conjunto

Si hacéis algo de memoria, ya hace un tiempo que os hablamos del disco conjunto que preparaban Courtney Barnett y Kurt Vile, del que ahora nos presentan una canción titulada Over Everything, que supone el primer adelanto de este proyecto conjunto.

El tema viene acompañado de un nuevo y sencillo vídeo dirigido por Danny Cohen en Melbourne y Philadelphia en el que simplemente vemos a Barnett moviendo sus labios con las frases cantadas por Vile y viceversa.

Pero ahora vayamos a los detalles, ya que está muy bien escuchar la canción pero, en realidad, poco sabíamos hasta ahora del proyecto. El disco finalmente se llamará Lotta Sea Lice y saldrá a la venta el 13 de octubre. Estará formado por una mezcla entre temas originales y versiones de artistas como Belly o Jen Cloher, en un listado de canciones que queda del siguiente modo:

‘Over Everything’

‘Let It Go’

‘Fear Is Like A Forest’

‘Outta The Woodwork’

‘Continental Breakfast’

‘On Script’

‘Blue Cheese’

‘Peepin’ Tom’

‘Untogether’

A finales de año, el dúo arranca una gira estadounidense, que esperemos extiendan pronto a Europa y, concretamente, a nuestro país.