Courtney Barnett estrena “Nameless, Faceless” y anuncia nuevo álbum

Courtney Barnett es una australiana que va sin maldad y se ve fácilmente que disfruta de la música que confecciona sin la mayor de las pretensiones: melodías cálidas de guitarra eléctrica y letra costumbrista con la que nos gana a todos con facilidad. El año pasado aunó fuerzas con otro referente dentro del estilo que destila: Kurt Vile, y juntos lanzaron ese homenaje mutuo que fue Lotta Sea Lice, pero parece ser que Barnett tenía ganas de dar continuación al fantástico Sometimes I Sit and Think, and Sometimes I Just Sit estrenado allá por 2015. Es por eso que hoy mismo ha estrenado nuevo single y anunciado su nuevo álbum: Tell Me How You Really Feel.

Después de haber dado declaraciones y haber generado algo de movimiento en redes a principios de semana, la australiana ha tenido a bien anunciar que este nuevo trabajo aparecerá el 18 de Mayo en una publicación conjunta de Mom+Pop, Marathon Artists y el propio sello de la artista, Milk! Records. Para anteceder a esta publicación, ha acompañado el anuncio con el estreno de Nameless, Faceless, un ejercicio de guitarras que nos trae a la Barnett más electrizante y enérgica mientras realiza una crítica a, valga la redundancia, las críticas en internet y las personas que destinan todos sus fuerzas a ello. Este single viene acompañado por un divertido vídeo dirigido por Lucy Dyson.

De Tell Me How You Really Feel conocemos la portada y el tracklist, que lo puedes leer a continuación:

1 Hopefulessness

2 City Looks Pretty

3 Charity

4 Need a Little Time

5 Nameless, Faceless

6 I’m Not Your Mother, I’m Not Your Bitch

7 Crippling Self Doubt and a General Lack of Self-Confidence

8 Help Your Self

9 Walkin’ on Eggshells

10 Sunday Roast