Courtney Barnett estrena la inédita ‘City Looks Pretty’

La cantante australiana publica el 18 de mayo su segundo álbum de estudio. Con la nueva pieza compartida, la revalida de Courtney Barnett cuenta con un total de cuatro adelantos. Todos ellos formarán parte del sucesor del aclamado Sometimes I Sit and Think, and Sometimes I Just Sit.

City Looks Pretty es el flamante título estrenado que aparecerá en Tell Me How You Really Feel, disco que distribuirá tanto el propio sello de Courtney Barnett, Milk! Records, como Marathon Artists. Anteriormente, la vocalista compartió el single Nameless, Faceless, Need A Little Time y I’m Not Your Mother, I’m Not Your Bitch.

En los ojos de Barnett

La canción viene acompañada de un intrigante vídeo que parece sumergirnos en los ojos de Courtney Barnett y su visión de las cosas. Su próximo trabajo es la segunda obra que edita en dos años, tras su colaboración con Kurt Vile en Lotta Sea Lice.

En cuanto a material propio, la última aportación de Courtney Barnett fue el sencillo Three Packs A Day, de 2016. La compositora comenzará una extensa gira dentro de poco, aunque se desconoce todavía si pasará por España. Su último directo ofrecido por aquí fue el de la edición 2016 del Bilbao BBK Live.