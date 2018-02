Courtney Barnett desvela un adelanto de su nuevo disco

Hace apenas tres años, una desaliñada rockera australiana llamada Courtney Barnett lanzaba su primer album, de nombre Sometimes I sit and think, and sometimes I just sit (Marathon, 2015). A medio camino entre el grunge y la psicodelia, el disco no dejó indiferente a nadie, hasta el punto de aparecer en programas de éxito de la television estadounidense como Saturday Night Live o el show de Jimmy Fallon.

Pues bien, hoy se ha desvelado un vídeo de lo que parece ser el nuevo trabajo de la australiana, que podría salir a la luz este mismo viernes, a tenor de la misteriosa fecha que aparece en su página web oficial. El vídeo muestra a la artista tocando varios instrumentos en el estudio y lleva por nombre Tell me how you really feel.

A pesar de contar solamente con un album en solitario, Courtney Barnett fue recientemente noticia por haber lanzado el disco Lotta Sea Lice junto a Kurt Vile, ex miembro de The War on Drugs.