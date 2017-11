Courtney Barnett confirma que está ultimando los detalles de su nuevo disco

Tras lanzar su álbum conjunto con Kurt Vile recientemente, Lotta Sea Lice, a Courtney Barnett ya le están preguntando por su próximo trabajo en solitario tras conquistarnos en 2015 con su fantástico Sometimes I Sit And Think And Sometimes I Just Sit.

Tras afirmar el año pasado a la NME que su nuevo disco estaba prácticamente compuesto y que sería más oscuro y melancólico que su debut, ahora ha acudido a una entrevista en la radio online Beats 1 en la que ha revelado que el álbum está casi listo.

Eso sí, la australiana no dejó ninguna pista de fecha de lanzamiento, ya que confesó que aún está decidiendo detalles como, por ejemplo, el título del disco. Estamos deseando escucharlo, desde luego.