Conttra celebra su fichaje por El Segell con teaser de su nuevo single

Poco a poco se va acercando el verano, una época que es conocida por ser el momento de los fichajes, y parece que esta fiebre se ha extendido a algunos sellos discográficos. Es el caso de El Segell del Primavera, que anuncia el fichaje de los barceloneses Conttra.

Aprovechando el anuncio, la banda ha compartido un teaser de su próximo single I Go Down On My Knees For You, que saldrá en plataformas digitales el próximo 29 de junio. Los riffs acelerados y los estribillos pegadizos nos servirán como aperitivo para su próximo disco sucesor de aquel homónimo Conttra con el que se dieron a conocer en 2017.

Hasta entonces, disfrutaremos del directo de Conttra el próximo 19 de junio en el Festival de Pedralbes y el 12 julio en el Mad Cool de Madrid.