Conoce la programación de la 11ª edición de Le Guess Who?

Le Guess Who? es el festival de música experimental, colaboración e innovación más importante de Holanda. La 11ª edición de este encuentro musical, artístico y creativo, tendrá lugar del 09 al 12 de noviembre en la ciudad de Utrecht, a unos 50 km de Amsterdam, en Holanda.

El concepto de Le Guess Who? se centra en la inclusión de artistas que sienten la necesidad de explorar y ampliar los límites de ciertos géneros musicales. Esto no quiere decir que no hay espacio para la cultura pop y el rock contemporáneo, al contrario, la creación musical de todo tipo convive en el marco del festival, incluyendo música no occidental, vanguardia, folk, jazz (libre), ambient, drone, y cualquier tipo de composición moderna.

Una de las características más destacables de Le Guess Who? es que cuentan con curadores invitados, encargados de construir y alimentar la columna vertebral del festival durante sus cuatro días. Las ediciones anteriores contaron con la visión de artistas como Wilco, Savages, Julia & Suuns (2016), Sunn O))) (2015), Michael Gira de Swans (2014) y Ty Segall (2013).

Este año, las curadurías han recaído en los hombros de Perfume Genius, Grouper, Shabazz Palaces, James Holden, Jerusalem In My Heart, Han Bennink, y Basilica Soundscape. Entre los artistas que participarán en esta edición de Le Guess Who? y que formarán parte de las propuestas de los artistas mencionados arriba, se encuentran Mount Eerie, Weyes Blood, Pharmakon, Pharoah Sanders, Moor Mother, Moon Duo, The Soft Moon, Jenny Hval, Protomartyr y hasta la ex Perfect Pussy, Meredith Graves, leyendo poesía.

Tarot, cine y feria musical

Durante cuatro días, Le Guess Who? ocupará todos los rincones del centro de Utrech y ofrecerá más de 100 presentaciones en directo en diferentes locaciones como iglesias, galerías, teatros y salas de conciertos. Además, los directos se complementarán con otras actividades musicales, así como proyecciones de cine y exhibiciones de arte y de fotografía en cafés, hoteles, restaurantes y espacios ubicados en los lugares más recónditos de la ciudad.

Entre las actividades complementarias está el Black Power Tarot de King Khan & Michael Eaton, que contó con la supervisión de Alejandro Jodorowsky, y que resultará en la exposición de unas cartas de Tarot que, en vez de los clásicos arcanos, mostrará prominentes figuras afroamericanas. Además de la exhibición, King Khan ofrecerá lecturas del Tarot a los visitantes. En el marco de esta sesión de psicomagia y revolución, se proyectará el documental The Invaders sobre el ascenso del Black Panther Party de Memphis en 1967. Esta película sirvió de inspiración para el desarrollo de todo este proyecto.

Asimismo, durante Le Guess Who ? también tendrá lugar la mayor feria discográfica del mundo: El Mega Record & CD Fair de la ciudad de Utrech. Este encuentro ha crecido tanto que se ha convertido en un verdadero evento de culto para los aficionados a la música. La feria tendrá lugar en un espacio de 12.500 metros cuadrados en el centro de Utrech durante el fin de semana del 11 y 12 de noviembre.

El abono para los cuatro días de Le Guess Who? tiene un precio de 130€ (más gastos de distribución). Las entradas de día oscilan entre los 40€ y 50€, y pueden ser adquiridas directamente en la web del festival. Asimismo, varios hoteles y hostales de la ciudad de Utrech ofrecen descuentos en la estadía para los asistentes al festival. Para conocer la programación completa del festival y más información, visita: http://leguesswho.nl.