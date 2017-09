Conoce la programación completa de Mercè Música y BAM (Barcelona Acció Musical)

Mercè Música y BAM, Barcelona Acció Musical, se celebrarán un año más en diferentes espacios de Barcelona del 22 al 25 de septiembre.

Los escenarios que concentrarán la mayor parte de los conciertos del BAM son el de plaça dels Àngels, plaça Joan Coromines y la nueva incorporación, el de la rambla del Raval. Un año más el escenario de la Antiga Fàbrica Estrella DAMM completará la programación del Barcelona Acción Musical. Por su parte, los conciertos del Mercè Música incorporarán nuevos espacios como el del moll dela Fusta (hasta ahora con programación del BAM) y el del parc de Nou Barris, que se añaden a los emblemáticos escenarios de la avinguda de la Catedral y el de la platja del Bogatell, que este año acogerá dos noches de conciertos, el sábado 23 y domingo 24, y el del Fòrum Esplanada. Finalmente, algunas de las emisoras de radio de Barcelona ofrecerán su programación musical en la avinguda de la Reina Maria Cristina, en el moll de la Fusta y el parc del Fòrum.

Empecemos un repaso exhaustivo a la programación. Para empezar, la música de la Mercè quiere mostrar tanto la riqueza de la escena musical barcelonesa y catalana como también de la música internacional. Como cada año, la programación -a cargo de Jordi Turtós- invita al baile y la participación con propuestas para todos los públicos.

Mercè Música recupera el escenario del moll de la Fusta que, después de haber sido los últimos años del BAM, este año presenta en un único escenario tres jornadas temáticas. El primer día, viernes 22, estará dedicado a Barcelona y la cultura mod con Amadeu Casas y su homenaje a B.B. King, seguido de la banda barcelonesa Los Retrovisores y para terminar uno de los grandes iconos del mod barcelonés, Brighton 64. El sábado 23, será el turno de La rumba, 25 años después de 1992, con Muchacho y Los sobrinos, Ay, Ay , Ay, que celebra un cuarto de siglo, y Los Manolos. Finalmente el último día, el domingo 24, estará dedicado a la Fiesta Mediterránea con las actuaciones de Piero Pesce & Questiones Meridionali Folk, la Barcelona Gipsy Balkan Orchestra y la Yacine & The Oriental Groove, tres formaciones que muestran la diversidad cultural y musical residente en Barcelona.

El escenario Mediterràniament, ubicado en la platja del Bogatell, vuelve este año la noche del sábado 23 de septiembre con los conciertos de Manel, Txarango y Buhos. El domingo 24 el escenario mediterràniament abrirá las puertas a las 19h con Joan Miquel Oliver, seguido de Mishima y Sopa de Cabra, y cerrará la noche el espectáculo musical, Rumberos, pugin a l’escenari (con la participación de Rumba 3, Manel Joseph -Orquesta Plateria-, la Pegatina, Moncho, Maruja Garrido, Gertrudis, Los Amaya, Peret Reyes, Joan Garriga, Johnny Tarradellas, Yumitus y Sabor a Gracia) que no pudo hacerse debido a la lluvia durante la última edición del Festival Grec.

El nuevo escenario del parc de Nou Barris se transforma en auditorio de un miniciclo de música clásica con un repertorio sinfónico de alta calidad con la Banda Municipal de Barcelona, ​​la OBC junto con la mezzosprano islandesa Gudrún Ólfsdóttir y la Orquestra i Coro del Liceu.

El escenario de la avinguda de la Catedral acoge nuevamente una selección de sonidos del mundo y propuestas singulares en un espacio que este año va del jazz a las músicas populares, pasando por algunas insospechadas conjunciones de talentos. Abrirá el escenario, el viernes 22, una de las propuestas más multitudinarias de Mercè Música, el Barcelona Jazz All Stars, que concentrará lo mejor de la escena del jazz barcelonés en una propuesta excepcional con cerca de cincuenta músicos sobre el escenario, una reivindicación del efervescente y a veces poco valorado circuito de jazz en vivo de la ciudad. El sábado 23, Jordi Molina Septet, llevará al escenario su último disco Matèria de temps. Cerrará la noche del sábado, Bella Ciao & Jaume Arnella. La última noche la avinguda de la Catedral tendrá dos conciertos de lujo, primero la propuesta de Rosalía & Raül Refree, Los Ángeles, y cerrará la noche el concierto de Petitet i la seva rumba simfònica.

Este año la programación de Mercè Música en el parc del Fòrum tendrá lugar el domingo 24 con una jornada donde el mestizaje latinoamericano toma el Fòrum para descubrir las sonoridades más nuevas e interesantes de países como Venezuela o Colombia, pero también algunas de las novedades de la escena musical peninsular. Abrirán la jornada La Vida Bohème, una de las bandas de rock alternativo más destacada de Venezuela y la que más repercusión ha tenido fuera de su país y seguirá Family Atlántica con tres músicos de tres continentes diferentes, Jack Yglesias, líder de la banda nacido en Londres, la poeta, cantante y música tradicional venezolana Luzmira Zerpa y el percusionista y bailarín nigeriano-ghanés Kwame ‘Natural Power’ Crentsil. Cerrará la noche Amparanoia, una de las pioneras de la fusión en la escena musical estatal.

En cuanto al Barcelona Acción Musical (BAM), dirigido por Marc Campillo, acercará los sonidos emergentes del pop, el rock, el folk o la electrónica del panorama nacional e internacional. Este año cuenta con una destacada presencia internacional, 30 de los 45 grupos son extranjeros. La programación del BAM 2017 se concentra en el Raval donde estarán los 3 escenarios principales, el de la plaça Coromines, plaça dels Àngels y el nuevo escenario en la rambla del Raval. Por último, el domingo 24 y lunes 25, tendrán lugar los conciertos de la Antiga Fàbrica Estrella DAMM.

La nueva edición del BAM, llevará a Barcelona 30 grupos internacionales provenientes de 12 países. Grupos de EE.UU., Portugal, Gran Bretaña, Francia, Israel, Jamaica, Países Bajos, Suecia, Corea del Sur, Cuba, Etiopía y Reikiavik formarán parte del cartel de la nueva edición del Barcelona Acción Musical.

El colectivo de música jamaicana Equiknoxx Feat. Shanique Marie serán los encargados de abrir el nuevo escenario en la rambla del Raval, el viernes 22, seguidos de las hermanas israelíes A-WA y de la cubana La Dame Blanche que presentará en el BAM nuevas canciones. Los gallegos Bala con su propuesta agresiva que bebe del punk, el noise, el metal y el hardcore iniciarán la segunda jornada, el sábado 23, seguidos de los americanos Endless Boogie que presentarán su quinto álbum, Vibe Killer y los Fumaça Petra que mezclan la tradición musical brasileña con la psicodelia. La noche del sábado cerrará con los conciertos de la Rebel Babel Ensemble, colectivo que reúne músicos de todo el continente, el joven colectivo instrumental de Amsterdam Jungle by Night y para acabar el trío de Corea del Sur Idiotape. La última noche, la del domingo 24, está dedicada al hip-hop y abrirá el escenario el canario Bejo que presenta su primer LP, Hipias hapa vacilanduki; le seguirá el concierto de Ray BLK, ganadora del Sound of 2017; la sueca de origen iraní Nadia Theran llevará al BAM su EP de debut Life is cheap, death is free, y cerrarán la velada la israelí Miss Red y los franceses ACID ARAB.

Los escenarios en la plaça dels Àngels y en la plaça Joan Coromines, los más internacionales de todos, ofrecerán una intensa programación de viernes a domingo. La cantautora británica Marika Hackman será la encargada de abrir el escenario, el viernes 22, en la plaça dels Àngels con su LP I’M not your man, seguida del pop electrónico de la escocesa Anna Meredith. Por su parte el escenario de plaça Joan Coromines empezará la noche del viernes con los americanos Girlpool con su álbum Powerplant, seguidos de la británica Nilüfer Yanya que llevará a Barcelona su último EP Plant Feed. El sábado, la plaça Joan Coromines acogerá el festival Portugal Alive con Pega Monstro, Sensible Soccers y Gala Drop, una oportunidad única de conocer las últimas novedades de la escena musical portuguesa. El escenario vecino, el de la plaça dels Àngels, sonará el jazz-funk de Etiopía Hailu Merger, el afrojazz los británicos United Vibrations, el folk de los Oso Leone y cerrará la noche el pianista, compositor y director musical francés, Chassol. La última noche, el domingo 24 de septiembre, la música de Reikiavik invairà los escenarios de la plaça dels Àngels y Joan Coromines, con JFDR, Samarios, Reyjavíkurdaetur, Kiasmos, Emmsjé mejilla, Olof Arnalds, Glowie y Grísalappalísa.

La Antiga Fàbrica Estrella DAMM abre las puertas un año más con dos días de conciertos y actividades. La tarde del domingo arrancará la jornada con el pop de Kou Keri Kou, seguido de Renaldo & Clara con su último álbum Els afores; el folk y free jazz de Joana Gomila, y los madrileños Melange. La noche del domingo se podrá escuchar el último disco de Pau Vallvé, le seguirán los mallorquines Zulu Zulu y para terminar la noche los americanos Spirals Stairs. El lunes, el escenario de la DAMM abre al mediodía con el folk-rock experimental de Crudo Pimiento seguido del asturiano Pablo und Destruktion, los conciertos de The Zephyr Bones, Alien Tango y Malandrómeda pondrán el punto final a la propuesta musical de las fiestas de La Mercè 2017.

Un año más, habrá un especial apoyo a la música emergente. La ciudad está llena de talento musical: grupos, artistas y creadores y cuenta también con grandes centros superiores de música como la ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya), el Taller de Músics, el Conservatori de Música del Liceu y la Escola Superior Jam Session. Por esta razón, Mercè Música ha querido dar visibilidad al talento emergente programando los jóvenes músicos de estas escuelas en los escenarios de la avinguda Catedral y del moll de la Fusta.

El Festival BAM por su parte acogerá en el escenario de la plaça Joan Coromines el proyecto Cabal Musical y la semifinal del Sona9. Cabal Musical es un proyecto que apoya bandas jóvenes de los barrios de la franja del Besòs impulsado por el Departament de Direcció d’Estratègia i Innovació de l’àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona y coordinado por el Taller de Músics. Los grupos seleccionados y que se podrán ver en esta edición son The Artichokes y Nameless Band. Por otra parte, un año más, se podrá disfrutar de una de las tres semifinales del Sona9, el concurso de las bandas emergentes del Grup Enderrock y la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuales. Abrirán la semifinal en Barcelona: Retirada!, Chet y Paper de plàstic. Finalmente el escenario del parc Central de Nou Barris acogerá el proyecto VOZES promovido por la Fundación Vozes, que, trabaja con niños y niñas de las zonas más desfavorecidas de los distritos de Nou Barris, Sant Martí y Sant Andreu

Dentro del programa Barcelona Acció Musical, el espacio Cultura Viva será un punto de encuentro y experimentación en torno a la música en vivo, otras economías de la cultura y las nuevas formas de entender la relación entre música y comunidades. Un lugar donde abrir un diálogo entre músicos y asistentes, donde presenciar procesos creativos de código abierto, donde ofrecer una experiencia completa. A lo largo del día y medio la Fabra i Coats acogerá un programa con talleres, un Sound System ininterrumpido, música en vivo de la mano de Alacanto, Esperit!, Hans Laguna, Las Víctimas Civiles, Lu Rois, Macedònia Balcànica, Meconio, Piña Pedra Columna, entre muchos otros.

La programación musical se completará con una propuesta destinada al público familiar que tendrá lugar en el parc de Sant Martí el sábado 23, domingo 24 y el lunes 25. Durante las tres jornadas pasarán Big Mouthers, Unibongo, Rock FM Tributs (Sin City, Please, Fitos y el Fitipaldi), The Slingshots, Natxo Tarrés & The Wireless, The Pinker Tones, Siamiss DJs, Bufa & Sons, Anna Llombart, Pau Riba, Crema Espectacles y El Pájaro Carpintero. Un año más no podía faltar, el domingo 25 en la plaça Reial, la tradicional cantada de habaneras con Peix Fregit, Port Vell, Els Cremats y Grup Bergantí.

Las emisoras de radio también llenarán de música la ciudad. Dos nuevos escenarios, el del Fòrum Esplanada y el del moll de la Fusta completarán la programación habitual de las radios en la avinguda Maria Cristina. La avinguda Maria Cristina acogerá la programación de la Cadena 100, qcon los conciertos de Parellop, Rosana y Gossos; la música de Europa FM, con Coriolà, Animal, Vuit, Brian Cross y invitado y Pepet i Marieta; finalmente Los 40, con Bipolar, Sidonie, Leiva y DJ Los40. La Cadena Dial programará los conciertos de Maía, Marta Soto, Lydia Torrejón, Lorena Gómez, Atacados, Rosa López, Antonio Carmona y Efecto Pasillo en el Parc del Fòrum. Por último el escenario del moll de la Fusta acogerá la programación de RAC 105 con Tildo Muxart, La Casa Azul y Doctor Prats.