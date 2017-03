Conoce la distribución de días y artistas de PolifoniK Sound 2017

Si no te piensas perder tu cita con la mejor música en Barbastro el 23 y 24 de junio, ve sacando la agenda para conocer la distribución de artistas a lo largo de las dos jornadas de este festival de música independiente que ya llega a su novena edición. PolifoniK Sound abrirá el viernes 23 de junio con las actuaciones de Iván Ferreiro, ElyElla Djs, Bigott, Varry Brava, Amatria, Steve Smyth, Stay, Valparadiso y The Fire Tornados. El sábado, por su parte, será el turno de Sidonie, Delafe, Maga, Full, Ramón Mirabet, DJ Maadraassoo, Señores, Tailor for Penguins, Cosmen Adelaida y El Verbo Odiado.

PolifoniK Sound contará con dos escenarios, el principal y dentro del pabellón “Huesca La Magia de los Festivales” y un segundo escenario, como el año pasado, en el exterior, el Escenario AMBAR. Esta edición incorpora como novedad un concierto el sábado 24 en horario de mediodía en la bodega del Somontano “El Grillo y la Luna”, con la actuación de Mikel Erentxun dirigida a un público reducido. Los asistentes a este concierto deberán disponer de abono y haber recogido su invitación (los organizadores informarán de cuándo se ponen a disposición las invitaciones y el modo de desplazamiento que la organización pondrá a disposición de los asistentes).

Después de Mikel Erentxun, en el Paseo del Coso y con el objetivo de llevar el festival al corazón de la ciudad de Barbastro, comenzará la sesión de Virginia Díaz Dj -directora del programa 180 Grados de Radio3 y unas de las voces más reconocibles de la radio española- en la Terraza Turmeon-PolifoniK Sound”.

Ya están a la venta las entradas de día, con un lanzamiento especial que supone un precio reducido para las primeras 100 entradas vendidas (18 euros/entrada) y que se pueden conseguir en la página oficial del festival.

