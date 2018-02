Conoce el cartel del NOS Primavera Sound 2018

Como siempre Oporto se vestirá de gala para acoger la edición del NOS Primavera Sound, que en este 2018 viene potente. Como en otras ocasiones, participarán grupos que están en el line up del Primavera Sound de Barcelona, aunque siempre hay sorpresas.

Como indiscutibles cabezas de cartel tenemos a Lorde, A$AP Rocky, Nick Cave and The Bad Seeds, que gobernarán cada uno de los días que dura el festival. La verdad que no podemos quejarnos porque han elegido aquellos que sus visitas se hacen de rogar y será una inmensa ocasión para poder disfrutar de los diferentes grados de veteranía.

La cosa no queda aquí ya que The War On Drugs, Arca, Father John Misty, Mogwai, Jamie xx, Fever Ray o Tyler, The Creator también estarán en la presente edición. Bandas muy esperadas como Unknown Mortal Orchestra, The Breeders o Rhye completan parte del cartel de ensueño.

Nos enorgullece destacar la presencia de dos bandas españolas y es que siempre es un honor ver que nuestros grupos traspasan fronteras. En este caso Belako y Oso Leone estarán en la presente edición.

El festival se celebrará del 7 al 9 de junio en el Parque da Cidade de Oporto, los abonos están a la venta desde 105€ más gastos. Los pases de saldrán cuando se sepa la programación por días a un precio de 55€ más gastos.