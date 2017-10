Confirmados los detalles y venta de entradas de la gira española de Lana del Rey

Ya sabíamos por medio de la publicación en sus redes sociales de este pasado lunes que Lana del Rey iba a hacernos una visita dentro de su nueva gira, y ahora ya tenemos unos cuantos detalles más. El esperado retorno de la estadounidense, cinco años después de su última gira por salas en nuestro país, tendrá lugar el 19 de abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 20 de abril en el Palacio de Vistalegre de Madrid.

Lana del Rey presentará su quinto y más reciente trabajo Lust For Life, y las entradas saldrán a la venta este viernes 20 de octubre a las 9 horas en www.livenation.es y www.ticketmaster.es (+ red ticketmaster). Los registrados en www.livenation.es tendrán acceso a una preventa el jueves 19 de octubre a las 9h en esa misma web.

Y es que parece mentira que no nos visite en una gira de estas características desde su concierto el 9 de mayo de 2013 en la Riviera de Madrid, aunque afortunadamente entre tanto haya estado presente en los carteles de varios festivales españoles. Ahora, con una carrera que ya cuenta con 5 álbumes, disfrutaremos de la actuación de una de los iconos del pop internacional actual, en esta gira LA To The Moon que empezar en Milán el 11 de abril y que también pasará por ciudades como Roma, Berlín o Amberes.

En cuanto a los precios, las entradas costarán 50 € más gastos tanto en pista como en grada numerada, aunque también hay paquetes VIP disponibles. En Barcelona, podrán acceder menores de 16 años acompañados de padre, madre o tutor legal, mientras que en el caso de Madrid los menores de 16 años deberán ir acompañados de un mayor de edad responsable.