Tomavistas 2018 confirma a Los Planetas, Pony Bravo y Perro

Tres confirmaciones de lujo se unen al cartel de Tomavistas 2018 para seguir conformando uno de los planes más apetecibles de la primavera madrileña. Los Planetas, Pony Bravo y Perro formarán parte de la nueva edición que el festival madrileño tiene entre manos para los días 25 y 26 de mayo.

Banda de renombre en el panorama alternativo español, Los Planetas siguen dando guerra tras más de dos décadas de trayectoria musical. Su último trabajo, Zona temporalmente autónoma, vio la luz en 2017 tras más de siete años de silencio discográfico, cosechando inmejorables críticas. Los granadinos llegan a Tomavistas para ofrecer su intenso repertorio plagado de himnos, que no hace más que aumentar con nuevos temas como Espíritu Olímpico, Islamabad o Seguiriya de los 107 Faunos.

A pesar de tener a sus fans en ascuas desde que en 2013 publicasen De Palmas y Cacería, último disco hasta la fecha, Pony Bravo vuelven con un nuevo trabajo cocinado a fuego lento entre manos. Fieles al estilo que les caracteriza, no faltarán la experimentación, el ritmo y, sobre todo, el buen humor.

También con nuevo disco bajo el brazo llega Perro a Tomavistas. Los murcianos publican el próximo mes de marzo Trópico Lumpen, un esperado álbum del que ya han adelantado el single El Sereno. En esta canción, muestran una vez más lo que mejor saben hacer: canciones directas de noise rock con urgencia punk, ideales para corear a voz en grito y dejarse la piel vibrando y bailando en el pogo.

Cartel y abonos a la venta

Estos tres nombres que se suman a los ya anunciados The Jesus and Mary Chain, Django Django, Superchunk, Princess Nokia, La Casa Azul, El Columpio Asesino, Javiera Mena, El Mató a un Policía Motorizado, La Bien Querida, Belako, Chad Vangaalen, Tulsa, Melange, Disco Las Palmeras!, Altin Gün, Kokoshca, La Plata, The Zephyr Bones y Chlöe’s Clue.

Un cartel de lujo que podremos disfrutar los días 25 y 26 de mayo en uno de los pulmones verdes de la capital: el Parque Enrique Tierno Galván.

Abonos ya a la venta aquí.