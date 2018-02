El Festival Cruïlla presenta su cartel completo con Jack White, Prophets of Rage y N.E.R.D entre otros

Hace poco más de un mes el festival barcelonés Cruïlla anunciaba los primeros nombres de su cartel: David Byrne, Damian “Jr Gong” Marley, Izal, Bomba Estéreo, Bugzy Malone y Joana Serrat. Hoy, tras la rueda de prensa de presentación de la edición de 2018 hemos podido ver el cartel completo, que no está nada mal. Estas nuevas confirmaciones están encabezadas por Jack White, que llegará con nuevo álbum y que ha sido sin duda la gran sorpresa; N.E.R.D, el proyecto de Pharrel Williams; The Roots, la superbanda Prophets of Rage, Justice, y Kygo.

Como cada año, el festival mantiene ese espíritu integrador que busca reunir en un mismo cartel varias propuestas musicales de todo el mundo. Otros artistas que pasarán por el Parc del Fòrum de Barcelona en julio serán Chase & Status, Fatoumata Diawara, Camille, Seascik Stevie, Soja y Ben Howard entre otros. También es una gran noticia la presencia de Gilberto Gil, que estará celebrando el 40 aniversario de su célebre Refavela. En el apartado nacional destacan los nombres de Belako, Blaumut, Elefantes, Joan Dausà, La M.O.D.A., La Pegatina, Els Catarres, Lori Meyers, Mi Capitán y The New Raemon.

Venta de abonos y entradas

Es una buena noticia que el festival haya podido mantener el nivel de años anteriores pese a compartir fin de semana con festivales de gran calibre como el BBK o el Madcool (algo que también le ha permitido compartir grandes artistas con ellos). Los abonos pueden adquirirse por 135 euros en la web del festival. En marzo se anunciará la distribución por días y saldrán a la venta las entradas de días sueltos.