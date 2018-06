Conciertos del Primavera Sound 2018: Lorde, Ty Segall, Father John Misty…

Qué difícil es superar las ediciones del Primavera Sound. Y es que el festival barcelonés no deja de cautivarnos musicalmente año tras año, por muy mentalizados que vayamos al Parc del Fòrum. Lo cierto es que, aunque ya vayamos al recinto con todos los nombres del cartel de esa jornada interiorizados, es altamente probable acabar sorprendiéndose con alguna actuación que no te esperas.

En el caso de esta última edición celebrada del 30 de mayo al 3 de junio y que contaba con The National, Arctic Monkeys, Lorde, Björk, Nick Cave and The Bad Seeds… entre otros grandes nombres, la organización del festival catalán ha logrado publicar en su canal oficial de Youtube algunos de los directos acontecidos en las diferentes jornadas del festival, desde la inicial hasta la última.

Por ello, además de haber podido disfrutar de diferentes conciertos a través del streaming oficial del festival, también dispondremos ahora de la oportunidad de vivir cuantas veces consideremos necesarias el paso de Lorde, de Father John Misty, de Warpaint… Os dejamos justo aquí debajo todas las grabaciones publicadas:

Si quieres obtener una visión más global de lo que nos dejó esta última edición del Primavera Sound, también te dejamos nuestra crónica de lo acontecido en la ciudad catalana el pasado 30 de mayo (jueves), 1 de junio (viernes) y 2 de junio (sábado). Y te recordamos, por si eres de aquellas personas extremadamente previsoras, que ya se encuentran a la venta los abonos para la edición de 2019.