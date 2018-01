Colin Caulfield de DIIV estrena nuevo tema

El músico estadounidense, teclista oficial de la joven banda neoyorquina, ha compartido su segunda canción como solista. Colin Caulfield lanzó el pasado septiembre una primera pieza, People Talk About Me, y ahora ha publicado un segundo corte, Bullshit.

El miembro de DIIV ha colaborado en ambas composiciones con el bajista de Unknown Mortal Orchestra, Jake Portrait. La primera de ellas fue escrita y producida por éste, mientras que en el corte recién llegado se encarga solo de las labores de producción.

Caulfield ha hablado sobre su nuevo sencillo a The Line Of Best Fit: “Escribí Bullshit hace unos pocos años durante uno de esos finales de soledad socialmente activa. Estaba en Nueva York conociendo mucha gente, pero sin sentimientos cercanos a ninguno. Y todo ello me llevó a recordar una vieja relación que sabía que no era buena para mí.”

“No eché en falta todo el drama y el conflicto, pero sí que extrañé como ella me mandaba a la mierda. Todo el mundo necesita eso a veces“, ha añadido el componente de DIIV.

A falta de conocer si estos dos temas se editarán en algún tipo de trabajo personal, la banda a la que pertenece no publica nada nuevo desde el excelso Is The Is Are de 2016.