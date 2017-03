Coldplay nos muestra el primer adelanto de “Kaleidoscope”, su nuevo EP

La banda británica Coldplay anunciaba a finales de 2016, a través de sus redes sociales, el lanzamiento de un EP, al que ha llamado Kaleidoscope.

Esta mañana, también a través del mismo medio, hemos podido conocer el primer adelanto de este nuevo trabajo, un “no single“, como ha calificado el propio Chris Martin, y que responde al nombre de Hypnotised. Este nuevo proyecto, que se podría denominar como un apéndice del último álbum del grupo, A Head Full of Dreams (2015), tiene prevista su publicación el 2 de junio.

A Hypnotised lo acompañan cuatro temas más, entre ellos Something Just Like This, que cuenta con la colaboración del dúo neoyorquino The Chainsmokers.

Os dejamos el tracklist completo de Kaleidoscope:

All I Can Think About Is You. Something Just Like This. Miracles 2. A L I E N S. Hypnotised.

El 6 de julio, Coldplay participará en un gran concierto gratuito que se celebrará en la ciudad alemana de Hamburgo, en el marco del Global Citizen Festival, y que reunirá a Martin y los suyos con artistas como Ellie Goulding o The Chainsmokers.